Сегодня челнинцам - вкладчикам Татфондбанка начнут выплачивать вклады

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 26 декабря 2016 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО «Татфондбанк».

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»), а также публикуется 27 декабря в «Российской газете».

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 26 декабря 2016 г. через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 г.