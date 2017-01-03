Сегодня «КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м ралли-марафоне «Дакар-2017»

Сегодня, 2 января в столице Парагвая Асунсьоне дан старт 39-го по счету ралли-марафона «Дакар». В нем примут участие сразу 5 российских экипажей команды «КАМАЗ-Мастер», сообщает пресс-служба команды.
Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран: Парагвай, Боливия и Аргентина. Парагвай станет 29-й по счету страной, через которые когда-либо проходил маршрут ралли «Дакар». Старт первого грузовика намечен на 20.00 по московскому времени.
На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа:
№ 501, пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.№505, пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.№513, пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Леонов.№515, пилот А. Шибалов; штурман Р. Аматыч, механик И. Романов.
Участникам ралли предстоит преодолеть 9000 км, половина из них – это дороги, по которым участники еще не ездили. После старта в столице Парагвая участникам гонки предстоит ненадолго въехать на территорию Аргентины, откуда они направятся в Боливию, где пройдет пять этапов марафона. Гонщики проедут по берегу озера Титикака и проведут день отдыха в Ла-Пасе, на высоте 4000 метров над уровнем моря.
Вторая неделя ралли-марафона будет проходить в Аргентине с финишем гонки в Буэнос-Айресе. Столица Аргентины уже в пятый раз будет принимать финиш ралли-марафона.
Всего на старт «Дакара» выйдет 316 транспортных средств из 59 стран мира, в том числе 50 спортивных грузовиков. На подиум «Дакара» в грузовом зачете кроме камазовцев претендуют не менее 10 топ-экипажей. Главные соперники российской команды «КАМАЗ-Мастер» – IVECO, MAN, RENAULT, TATRA не скрывают своих амбиций.
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