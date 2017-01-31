Сегодня начнут страховые выплаты вкладчикам Булгар банка

Сегодня Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам рухнувшего Булгар Банка, пишет «БИЗНЕС Online». Выплаты составят порядка 1,34 млрд. рублей, их осуществит РГС Банк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента принимающий заявления.

«Согласно полученному реестру обязательств АО „Булгар Банк“, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,34 миллиарда рублей могут обратиться порядка 2,3 тысячи вкладчиков, в том числе около 90 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 6,8 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что страховое возмещение будет выплачиваться в трех регионах, в том числе, в Татарстане за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,27 млрд. рублей могут обратиться порядка 2,1 тыс. вкладчиков.



