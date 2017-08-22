Сегодня отмечается День государственного флага России

Сегодня День государственного флага России



Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как официальный (государственный) флаг России только накануне коронации Николая II в 1896 г. (до этого государственным флагом Российской империи считался черно-желто-белый флаг, который в настоящее время используется различными монархическими движениями, а бело-сине-красный флаг со времен Петра I был торговым или коммерческим флагом России) .



Официального толкования значения цветов флага России не существует. Неофициально чаще всего встречаются три трактовки цветов, но ни одна из них не может рассматриваться как истинная, все они являются исключительно чьим-то субъективным мнением:

1) красный цвет - державность, синий – цвет Богоматери, под покровительством которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости;

2) еще одна "державная" трактовка значений цветов флага, которая означает единство трех братских восточно-славянских народов: белый - цвет Белой Руси (Белоруссии) , синий - Малороссии (Украины) , красный - Великороссии.

3) белый цвет - мир, чистота, непорочность, совершенство; синий - цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.