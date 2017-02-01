Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%

С сегодняшнего дня на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России.
В Набережных Челнах Пенсионный фонд выплачивает ее 37 тысячам федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.
На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.
Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.
Комментарии посетителей
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...