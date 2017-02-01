Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%

С сегодняшнего дня на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России.

В Набережных Челнах Пенсионный фонд выплачивает ее 37 тысячам федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.