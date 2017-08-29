Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

АСВ приступило к продаже активов «Татфондбанка». Все лоты ценой меньше 100 тысяч рублей каждый, в сумме – на 22,5 млн. Их планируют продать на торгах с 29 августа по 16 октября этого года.

Всего госкорпорация выставила на аукцион 445 наименований, среди которых тележки для перевозки денег, сейфы, телевизоры, сортировщики банкнот.

«Татфондбанк», напомним, признали банкротом, теперь его имущество выставили на продажу, чтобы расплатиться с кредиторами, сообщает Эфир-24.