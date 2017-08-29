Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

Вход | Регистрация
Курсы валют (29.08.2017):
$59.14760 69.69950
Погода в Набережных Челнах:
Дождь Дождь Пасмурно
+15° +15° +14°
День
29 августа		 Вечер
29 августа		 Ночь
30 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.

29 августа в 11:29
В России может появиться новый праздник — День отца
В России может появиться новый праздник — День отца

Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации президента РФ.

29 августа в 10:42
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»

Гостей ждут танцевальные мастер-классы и баттлы, интерактивные площадки, мыльное шоу, театральные перформансы, интерактивная зона научно-технического творчества.

29 августа в 10:35
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)

На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.

29 августа в 10:24
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

К концу августа число заболевших в этой стране превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.

29 августа в 09:45
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев

К 50-летию города на фасадах двух домов появились портреты выдающихся ученых-химиков.

29 августа в 09:07
Кольцо может стать приоритетной дорогой
Кольцо может стать приоритетной дорогой

В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением.
29 августа в 08:45
В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль
В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

Местных жителей ждут 5 мини-майданов: концертно-танцевальная площадка, выставочно-интерактивную зона с экскурсиями и пленэрами, а так же игровой, спортивный и фото-майданы.

29 августа в 08:27
Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»
Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

Всего госкорпорация выставила на аукцион 445 наименований, среди которых тележки для перевозки денег, сейфы, телевизоры, сортировщики банкнот.

Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 87%
Проголосовало: 93

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 33 от 22 августа, 2017г.
29 августа 2017г. 12:14

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:27
Рубрика: Вечерка On-Line

Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

АСВ приступило к продаже активов «Татфондбанка». Все лоты ценой меньше 100 тысяч рублей каждый, в сумме – на 22,5 млн. Их планируют продать на торгах с 29 августа по 16 октября этого года. 

Всего госкорпорация выставила на аукцион 445 наименований, среди которых тележки для перевозки денег, сейфы, телевизоры, сортировщики банкнот.

«Татфондбанк», напомним, признали банкротом, теперь его имущество выставили на продажу, чтобы расплатиться с кредиторами, сообщает Эфир-24.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?

Комментарии:


. 29.08.2017 09:59

Да, прикольно.
Пустые тележки для денег.
Теперь они ему не нужны.
Денюжки укатили в неизвестном направлении, остались одни тележки.

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru