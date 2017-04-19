Сегодня в Челнах прошла первая отправка призывников на службу

В республике стартовала весенняя призывная кампания, которая завершится 15 июля. Проводы первых призывников прошли сегодня, в 5:00, на площади перед ДК "КАМАЗ".

Напомним, что наряд на призыв в Вооруженные силы Российской Федерации от Набережных Челнов в весенний призыв составляет 397 человек.

