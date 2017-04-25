Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки

В Набережных Челнах 22 апреля началась акция "Георгиевская ленточка". Всего планируется раздать более 50 тысяч штук символов Победы, связи поколений и памяти. Для этого городом закуплено 16 700 метров ленты.
Активисты молодежных объединений города сегодня раздают ленточки в парке Победы, сообщает пресс-служба исполкома города. По традиции, их будут раздавать в местах массового пребывания челнинцев, торговых центрах, учреждениях культуры, образования, спорта, на проспектах и бульварах, в парках.
Городской студенческий совет в этом году будет раздавать биколоры в автобусах большой вместимости. Также активисты проведут акцию вместе с ГИБДД города.
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