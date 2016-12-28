Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка

После капитального ремонта сегодня открылся Дом ребенка в Набережных Челнах. Посмотреть, как теперь живется ребятишкам и поздравить всех с Новым годом, приехал мэр города Наиль Магдеев.

Зданию Дома ребенка уже 34 года - и это его первый капремонт. Оно состоит из двух отделений: в первом живут дети от рождения до 18 месяцев, во втором — от полутора до четырех лет. Учреждение рассчитано на 120 мест, из них 50 — для сирот, 70 — для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В каждом отделении есть все для круглосуточного пребывания детей.