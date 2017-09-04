Сегодня в российских тюрьмах начались Дни открытых дверей

С понедельника, 4 сентября, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с понедельника запускает всероссийскую акцию, во время которой откроет двери колоний и тюрем для родственников осужденных и общественников. Об этом сообщает “Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акция проводится в 200-летию издания Указа императора Александра I о создании этапов (транзитных тюрем - ИФ) на пути в Сибирь. Первые тюрьмы откроются во Владимирской области. В Татарстане органы исполнительной системы будут готовы поучаствовать в акции 11-12 сентября.

Цель акции - экскурс в историю уголовно-исполнительной системы (УИС), знакомство с современными условиями содержания заключенных, производственным потенциалом учреждений УИС, новыми формами воспитательной и психологической работы, обсуждение существующих проблем и путей их решения", - сообщает ведомство.