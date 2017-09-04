Сегодня в российских тюрьмах начались Дни открытых дверей

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04 сентября в 16:30
Кубок Мэра остался в Челнах
Кубок Мэра остался в Челнах

Впервые соревнования по картингу объявили открытыми - это значит, что любая команда Республики Татарстан получила возможность забрать главный трофей гонки в свой город.

04 сентября в 16:23
Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве
Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве

Как оказалось 34-летний мужчина 15 лет назад расправился с супружеской парой в Санкт-Петербурге.

04 сентября в 14:46
Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки
Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки

Система компьютерного зрения уже адаптирована к новым стандартам.
04 сентября в 13:25
“КАМАЗ” взял в кредит у Сбербанка 1,5 миллиарда рублей
“КАМАЗ” взял в кредит у Сбербанка 1,5 миллиарда рублей

Кредитные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе пополнения оборотных средств.

04 сентября в 13:24
Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии
Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии

В качестве педагогов в академию планируют привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании.

04 сентября в 12:51
Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира
Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира

По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, Ильнур Закарин выступит в групповой и индивидуальной гонках.

04 сентября в 12:14
Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей
Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей

Исполнительный комитет города отчитался об экономических показателях деятельности предприятий за первые 7 месяцев 2017-го года.

04 сентября в 11:53
Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме
Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме

Мужчина, чья жена сейчас лежит в медучереждении, недоволен условиями содержания супруги.

04 сентября в 11:38
У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией
У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией

30-летний Рамиль Файсханов окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «маркетинг».

04 сентября в 11:14
Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей
Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей

Из бюджета Территориального ФОМС выделят свыше 567 тысяч рублей на закупку велотренажера, беговой дорожки и степ-платформ.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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04 сентября 2017г. 23:08

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в 08:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Сегодня в российских тюрьмах начались Дни открытых дверей

Сегодня в российских тюрьмах начались Дни открытых дверей

С понедельника, 4 сентября, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с понедельника запускает всероссийскую акцию, во время которой откроет двери колоний и тюрем для родственников осужденных и общественников. Об этом сообщает “Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акция проводится в 200-летию издания Указа императора Александра I о создании этапов (транзитных тюрем - ИФ) на пути в Сибирь. Первые тюрьмы откроются во Владимирской области. В Татарстане органы исполнительной системы будут готовы поучаствовать в акции 11-12 сентября.

Цель акции - экскурс в историю уголовно-исполнительной системы (УИС), знакомство с современными условиями содержания заключенных, производственным потенциалом учреждений УИС, новыми формами воспитательной и психологической работы, обсуждение существующих проблем и путей их решения", - сообщает ведомство.

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