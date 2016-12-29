Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» решились на отчаянный шаг. Они собрались просить помощи лично у Президента России Владимира Путина. Причем, неоычным способом, через флешмоб.

- В пятницу, 30 декабря, снимаем профессиональный вирусный ролик для Ютуба Mannequin Challenge о «Татфондбанке» и «Интехбанке». Как, например, ролик Mannequin Challenge Минниханова. Посыл: «Владимир Владимирович, дай нам санатора!». Всех приглашаем поучаствовать! Нужна толпа народа! - говорится в группе вкладчиков банка «ВКонтакте».

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище.

Приходить просят не только руководителей, но и сотрудников организаций, сообщает КП.