Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

азинском районе РБ произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

Трагический инцидент произошел накануне вечером на 1303-м километре трассы Самара — Уфа — Челябинск. Обгоняя «Шевроле Лачетти» и «Мицубиси», водитель «УАЗа» столкнулся с грузовиком «Скания», который двигался по встречной полосе.

В результате происшествия погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын, сообщает Татар-информ.