Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

|29 декабря в 15:46
1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00.
|29 декабря в 13:22
Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.
|29 декабря в 11:13
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда вызвали и врачей из Казани.
|29 декабря в 10:45
Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.
|29 декабря в 10:21
Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.
|29 декабря в 10:14
Кроме того, указом президента почетные звания получили рихтовщик, слесарь, фрезеровщик КАМАЗа.
|29 декабря в 08:57
Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Тогда отец схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына.
|29 декабря в 08:21
Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.
|29 декабря в 08:18
17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.
|29 декабря в 08:07
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».
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Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
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Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
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А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...