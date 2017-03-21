Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения

Москва будет бойкотировать "Евровидение" в Киеве, если Служба безопасности Украины (СБУ) действительно запретит въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой, заявил РИА Новости сенатор Совета Федераций от Татарстана Олег Морозов.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил в понедельник, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну.

"Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол", — сказал Морозов.

По его словам, Россия не будет менять участника конкурса из-за решения СБУ. "Менять участника в угоду этому безумному решению — это пораженческое поведение", — убежден парламентарий.

Он не исключил, что заявление СБУ — это пока только "политическая игра".

"Но если это осознанное решение, то России просто не оставляют другого выбора", — подчеркнул Морозов.