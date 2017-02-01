Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха» Сергея Чемезова вместо Дмитрия Шугаева. Последнего Президент России Владимир Путин назначил новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас Сердюков занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха». По данным источников издания, имя экс-министра фигурирует в списке на освободившееся место замглавы корпорации, который Минэкономики в январе внесло в Правительство.

Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в 2012 году, с началом громкого расследования хищений госсобственности в ведомстве. В ноябре 2013-го он был назначен гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, входящего в «Ростех». В октябре 2015 года Сердюков стал исполнительным директором по авиационному кластеру госкорпорации, а в декабре вошел в совет директоров холдинга «Вертолеты России».