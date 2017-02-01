Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха» Сергея Чемезова вместо Дмитрия Шугаева. Последнего Президент России Владимир Путин назначил новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Сейчас Сердюков занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха». По данным источников издания, имя экс-министра фигурирует в списке на освободившееся место замглавы корпорации, который Минэкономики в январе внесло в Правительство.
Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в 2012 году, с началом громкого расследования хищений госсобственности в ведомстве. В ноябре 2013-го он был назначен гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, входящего в «Ростех». В октябре 2015 года Сердюков стал исполнительным директором по авиационному кластеру госкорпорации, а в декабре вошел в совет директоров холдинга «Вертолеты России».
Комментарии посетителей
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...