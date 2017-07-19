Сергей Яковлев обратил внимание прокурора РТ на капремонт в новом доме Рината Абдуллина

В новом открытом письме депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев обращает внимание Ильдуса Нафикова на траты на жилой дом, в котором проживает руководитель исполкома города Ринат Абдуллин. Ссылаясь на данные УК «Центральный», он утверждает, что в 2016 году в программу капитального ремонта вошло жилое здание по адресу: проспект Чулман, д.50.

«МКД по этому адресу был сдан в эксплуатацию в 2015 году и не подлежит капитальному ремонту и проведению работ по благоустройству, так как находится на пятилетней гарантии застройщика, – сообщает Яковлев. – Кроме того, в планах МУК УК «Центральный» на 2017 год капитальный ремонт дома, где проживает Абдуллин, на 9 млн 100 тысяч 248 рублей. При этом в моем округе существуют дома, в которых капремонт не делали более 40 лет».

Сегодня СМИ сообщают, что исполком города опровергает этот факт.

– Жилой дом по адресу проспект Чулман, 50 в программу капитального ремонта МКД на 2017 и 2016 годы включен не был. Работы капитального характера в данном доме не выполнялись, – приводит слова начальника управления информационной политики и по связям с общественностью Риммы Мухаметзяновой chelny-biz.ru – Дом введен в эксплуатацию в 2015 году, в течение пяти лет находится на гарантии застройщика. Застройщик – ООО «Аква-регион». Обслуживанием жилого дома занимается МУП УК «Центральный». Между управляющей компанией и Некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» заключен договор о взаимодействии по вопросам обеспечения и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Денежные средства, поступившие от населения по статье «капитальный ремонт», аккумулируется на счетах регионального оператора.

Мухаметзянова отмечает, что здание вошло в долгосрочную программу капремонта общедомового имущества. Так, в 2034 году здесь планируют обновить систему электроснабжения, в 2039 году – водоотведение, в 2043 – крышу и прочее. Сам документ, по словам начальника управления, опубликован на сайте Минстроя РТ.

Между тем, редакция "Вечерки" получила сведения с сайта раскрытия информации, которые указывают, что в прошлом году на капитальный ремонт этого жилого здания было затрачено (на шесть работ) 301 915 рублей. Кроме того, на работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства израсходовано вдвое больше - 682 843 рублей.