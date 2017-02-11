Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”

"Вечерке" стали известны подробности задержания депутата городского совета. Напомним, как мы уже сообщали, Сергея Яковлева доставили сегодня в ОП "Центральный".
Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, машина народного избранника была остановлена в 16:30 на улице Нариманова сотрудниками ГИБДД.
- В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин управляет автомобилем без полиса ОСАГО. Сотрудниками было выписано постановление по статье 12.37 ч.2 КОАП, - рассказал наш собеседник. - Потом установили, что на нем неоплаченных штрафов на сумму 6400 рублей. Один из них был выписан в октябре 2016 года и подпадал под отвественность по ст. 20.25 ч.1.
- Я предложил сотрудникам ДПС оплатить штраф стразу, на месте, - рассказал "Вечерним Челнам" Сергей Яковлев. - Но они сказали, что у них нет терминала, после чего доставили меня в отдел полиции. Там мне сказали, что оставят в камере до утра. В этот момент я достал депутатское удостоверение и предупредил о своем статусе (в соответствии с основным законом РФ, депутатская неприкосновенность — это особый статус членов законодательной власти, который может оградить их от гражданского и уголовного преследования, но не освободить от юридической ответственности в случае преступления - ред.). После этого они долго кому-то звонили, выясняли, пробивали меня по отпечаткам и, в итоге, отпустили, не отдав мой паспорт.
В правоохранительных органах нам уточнили, что завтра депутат обязан явиться в полицию, откуда по скайпу примет участие в судебном заседании по рассмотрению административного правонарушения.
Комментарии посетителей
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Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...
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