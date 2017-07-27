Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

|27 июля в 12:38
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|27 июля в 12:00
Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.
|27 июля в 11:22
Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.
|27 июля в 10:16
Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.
|27 июля в 09:35
Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.
|27 июля в 09:18
По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.
|27 июля в 08:55
Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.
|27 июля в 08:19
Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.
|27 июля в 07:51
Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.
|26 июля в 16:48
Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.
Комментарии посетителей
Хорошо, что челн :)
Мне кажется, это был сарказм от редакции. Но не всем дано его понять, согласна
Он приказ выполнял
К сожалению, выпускающий редактор этого слова не знает...
“Пеленгуют”
А, в орфографический и толковый словарь заглянуть слабо, прежде чем делать “ПИЛИНГ”?
Надо было палатки ставить,дежурить, а не на слово верить барыгам, писали же пикет ставьте, а они спать пошли-...
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