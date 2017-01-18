Шаймиев и Путин обсудят возможность сохранения поста президента Татарстана

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность сохранения поста президента республики, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и руководстве Татарстана.
Формальным поводом для встречи может стать 80-летие Шаймиева, которое он отмечает на днях.
Федеральный закон запрещает главам регионов именоваться президентами. Обойти федеральный закон можно, прописав должность президента в договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой. Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов. Он истекает в следующем году и нуждается в пролонгации.
В Татарстане предлагают сформулировать новый закон, который поможет сохранить пост президента республики.
Сейчас президент РТ Рустам Минниханов — единственный из глав регионов России, сохраняющий пост президента.
Комментарии посетителей
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...