Шаймиев и Путин обсудят возможность сохранения поста президента Татарстана

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность сохранения поста президента республики, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и руководстве Татарстана.

Формальным поводом для встречи может стать 80-летие Шаймиева, которое он отмечает на днях.

Федеральный закон запрещает главам регионов именоваться президентами. Обойти федеральный закон можно, прописав должность президента в договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой. Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов. Он истекает в следующем году и нуждается в пролонгации.

В Татарстане предлагают сформулировать новый закон, который поможет сохранить пост президента республики.

Сейчас президент РТ Рустам Минниханов — единственный из глав регионов России, сохраняющий пост президента.