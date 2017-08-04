Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев надеется, что договор о разграничении полномочий между Казанью и Москвой все-таки продлят. По словам первого президента РТ, не все знают содержание договора. Никаких экономических льгот для республики в нем не предусмотрено. И есть правовые вопросы, касающиеся конституций. Новая Конституция РТ старше новой Конституции РФ на год. Поэтому Казани и Москве предстоит рассмотреть сложные правовые вопросы.
«Сейчас идет обмен мнениями по этим вопросам. Думаю, мы найдем общий язык», – заявил Шаймиев на вчерашнем заседании Всемирного конгресса татар.
Ранее сообщалось, что съезд Всемирного конгресса татар поддержит обращение Госсовета РТ к президенту РФ Владимиру Путину. Как и депутаты, конгресс считает, что нужно сохранить должность президента Татарстана и продлить договор с Москвой, сообщает портал e-Kazan.
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