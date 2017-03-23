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23 марта в 16:50
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины

Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются.

23 марта в 15:43
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване

Женщина получила ожоги живота, ног и рук. Ее госпитализировали в БСМП.

23 марта в 14:31
В России детям могут запретить регистрироваться в соцсетях
В России детям могут запретить регистрироваться в соцсетях

Эту инициативу поддержала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

23 марта в 13:25
Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом
Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом

По дороге из деревни Малая Шильна в больницу мальчик рассказал отцу, что случайно проткнул себя, когда пытался наточить нож.

23 марта в 12:11
У челнинца украли раритетный автомобиль
У челнинца украли раритетный автомобиль

26-летний злоумышленник собирался сдать его в пункт приема цветного металла.

23 марта в 11:42
В прокат вышел фильм про зомби-апокалипсис в Татарстане (ВИДЕО)
В прокат вышел фильм про зомби-апокалипсис в Татарстане (ВИДЕО)

Россия охвачена мутацией неизвестного вируса, превращающего людей в бешеных зомби. Молодая девушка, ее брат подросток и их случайный попутчик покидают зараженную Казань в поисках безопасного места...

23 марта в 11:06
Ребенок сломал позвоночник в детском саду Челнов
Ребенок сломал позвоночник в детском саду Челнов

Маленький челнинец выходил на утреннюю прогулку, когда упал с лестницы.

23 марта в 09:37
Девочку, подкинутую в бэби-бокс Челнов, удочерили
Девочку, подкинутую в бэби-бокс Челнов, удочерили

Родителями малышки стали жители Набережных Челнов. Как в дальнейшем сложится судьба ребенка, будут отслеживать специалисты органов опеки и попечительства.

 
23 марта в 09:31
В особой зоне «Алабуга» в 2017 году откроют не менее 5 новых заводов
В особой зоне «Алабуга» в 2017 году откроют не менее 5 новых заводов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в РТ активно развиваются промышленные площадки муниципального уровня. Сегодня их 62, к 2020 году цифра увеличится вдвое.

23 марта в 09:02
В Татарстане похоронили погибшего в Сирии солдата
В Татарстане похоронили погибшего в Сирии солдата

До этого Дмитрий Маркелов девять лет служил по контракту в Чечне, был награжден Георгиевским крестом и орденом за службу на Кавказе.


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Правдомер
Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
23 марта 2017г. 23:01

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 13:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом

Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом

22 марта в городскую больницу №5 Набережных Челнов с колото-резаным ранением грудной клетки доставили шестилетнего мальчика из деревни Малая Шильна Тукаевского района. Ребенок скончался.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

По предварительным данным, отец мальчика укладывал спать младшую дочь, мать занималась домашними делам. Пройдя на кухню, женщина обнаружила окровавленного сына, после чего отец отвез его в больницу. При этом по дороге мальчик сообщил отцу, что получил травму, когда пытался наточить нож, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

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