Шестилетний ребенок скончался в Челнах после того, как проткнул себе грудь ножом

22 марта в городскую больницу №5 Набережных Челнов с колото-резаным ранением грудной клетки доставили шестилетнего мальчика из деревни Малая Шильна Тукаевского района. Ребенок скончался.
Следственный комитет начал доследственную проверку.
По предварительным данным, отец мальчика укладывал спать младшую дочь, мать занималась домашними делам. Пройдя на кухню, женщина обнаружила окровавленного сына, после чего отец отвез его в больницу. При этом по дороге мальчик сообщил отцу, что получил травму, когда пытался наточить нож, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.
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