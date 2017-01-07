Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили

Шестой этап ралли-рейда «Дакар», который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км, отменен по решению организаторов.

Как сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-Мастер», причиной отмены стали плохие погодные условия. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню.

К тому же трасса 6-го этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом, спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января.