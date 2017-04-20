Школьника нашли повешенным в Татарстане

В татарстанском городе Бавлы накануне утром у себя дома был найден повешенным 17-летний ученик одного из лицеев города, об этом сообщает ProKazan.ru.

Предварительно, тело подростка было найдено около 8 часов, к тому времени он был мертв уже около 7 часов.

- Следственный комитет проводит проверку, одна из версий - самоубийство, рассказал источник ProKazan.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в прошлом году в России число детских суицидов выросло почти на 60%. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% с 2011 по 2015 год, однако в прошлом году их число выросло на 57%.