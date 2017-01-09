Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

Школьникам Татарстана не стали официально продлевать каникулы из-за морозов. Учеба в школах началась с сегодняшнего дня, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

«Каждая школа принимает решение самостоятельно, но министерство дает рекомендации», — пояснили в ведомстве.

Минобрнауки республики напоминает, что занятия могут быть отменены: у классов с 1-го по 4-й в городских школах — при температуре воздуха -25 градусов и в сельских — при -23, у классов с 5-го по 9-й в городских школах — при -27 и сельских — при -25, у 10-х и 11-х классов в городских школах — при -32 и сельских — при -30.