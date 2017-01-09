Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

|09 января в 16:29
Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.
|09 января в 15:37
16-летняя девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.
|09 января в 15:20
Как показала практика, большинство предпринимателей уже получили необходимую консультацию и проинформированы должным образом.
|09 января в 15:01
Купившись на уловку злоумышленников, женщина лишилась более 200 000 рублей.
|09 января в 12:28
В настоящее время, все семеро участников группы находятся под стражей.
|09 января в 12:13
Уже четыре года подряд стая птиц выбирает три озера в районе городской набережной. По словам экологов, холодов утки не боятся, а вот от голода могут умереть.
|09 января в 12:07
Сумма штрафа может составить порядка 50% от суммы превышения. Если это будет доказано, то потребителю за неправильно выставленный счет заплатит управляющая или ресурсоснабжающая компания.
|09 января в 11:51
Минобрнауки РТ напоминает, что занятия могут быть отменены: у классов с 1-го по 4-й в городских школах — при температуре воздуха -25 градусов, у классов с 5-го по 9-й — при -27.
|09 января в 10:56
Два человека также на снегоходе отправились искать пострадавших, но сами попали в промоину.
|09 января в 10:19
Несмотря на недовольство и жалобы жителей, чиновники сегодня отчитались, что все обслуживающие службы автограда работали в круглосуточном режиме.
Комментарии посетителей
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
“498 из 987 - обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях” Что не понятно?
“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления...
Если ты такой продажный, то думаешь, что все вокруг тебя такие же. Не суди обо всех по себе. Работа врачей -...
987 предпринимателей обратились ... из них 498 ... ???
А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...
Нет, это ты тупой. Врачи не могли эту информацию передать журналистам, они вообще журналистам ничего не...
непонятливому. Похоже вы с вашей подружкой Алсу по интеллекту как два сапога ... Или валенка. Та меня чуть ли...
“Выяснить очень легко...” Не понял: кому выяснить? Кто будет выяснять? Просто любой человек придёт в больницу,...
Вообще то в Мамадыше не 100500 больниц, и выяснить ФИО пациента с такой “вкусной” для вас, желтушных...
Солидарен..
Никакой врачебной тайны не раскрыто - не указано данных пациента, по которым его можно идентифицировать....
Сергуня, завязывай с праздниками и с боярышником. Или переходи на более качественный шмурдяк.
Как не прочитаешь отчёт об аварии, так почти везде: не справился с управлением. А когда можно не справиться с...