Школьники из Германии побывали на КАМАЗе

Челнинская гимназия им. В. В. Давыдова каждую осень на две недели принимает в своих стенах двенадцать школьников из Германии. Администрация школы ежегодно включает в развлекательную и познавательную программу посещение одного из самых больших заводов России – «КАМАЗа». Группе немецких девятиклассников показали главный сборочный конвейер автомобильного завода.
«Провести экскурсию на «КАМАЗ» было нашей инициативой, потому что завод - символ нашего города, мы просто не могли его не показать»,- рассказывает заместитель директора гимназии, Вера Алтунина. Ученики немецких школ были впечатлены масштабами производства и долго обсуждали между собой поездку и делились фотографиями в социальных сетях.
Челнинские школьники нанесут ответный визит в апреле. В планах у немецких преподавателей продемонстрировать автомобильный завод Volkswagen, чтобы ребята смогли посмотреть и сравнить два крупных предприятия, пишут "Вести Камаза".
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да, самое главное - про сено. а че давайте сеном обтирать. сами же пишите, что ничего - выживали.
Да че там пеленки - не нравится больница или роддом - построй сам, тот который нравится. Плохие врачи - привези...
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