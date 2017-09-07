Школьники из Германии побывали на КАМАЗе

Челнинская гимназия им. В. В. Давыдова каждую осень на две недели принимает в своих стенах двенадцать школьников из Германии. Администрация школы ежегодно включает в развлекательную и познавательную программу посещение одного из самых больших заводов России – «КАМАЗа». Группе немецких девятиклассников показали главный сборочный конвейер автомобильного завода.

«Провести экскурсию на «КАМАЗ» было нашей инициативой, потому что завод - символ нашего города, мы просто не могли его не показать»,- рассказывает заместитель директора гимназии, Вера Алтунина. Ученики немецких школ были впечатлены масштабами производства и долго обсуждали между собой поездку и делились фотографиями в социальных сетях.

Челнинские школьники нанесут ответный визит в апреле. В планах у немецких преподавателей продемонстрировать автомобильный завод Volkswagen, чтобы ребята смогли посмотреть и сравнить два крупных предприятия, пишут "Вести Камаза".