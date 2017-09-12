Школу в Замелекесье планируют сдать к 1 сентября 2018 года

Школу в микрорайоне Замелекесье планируют сдать к 1 сентября 2018 года. Об этом сегодня, во время делового понедельника, сообщил мэр города Наиль Магдеев.

- Тоже достаточно бурно развивающийся микрорайон, требующий достаточно большого количества объектов социально-культурной сферы, - заметил Магдеев. - Год назад мы там построили детский садик, напрашивается школа. И наше обращение - мое обращение, руководства города к Рустаму Минниханову без ответа не осталось, вы все слышали.

Строительство планируют начать уже в этом году.