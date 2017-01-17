“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом

Торжественная встреча команды "КАМАЗ-МАСТЕР" состоится завтра, 17 января, ночью в аэропорту "Бегишево". Напомним, челнинские спортсмены в этом году выиграли обе престижные гонки - "Дакар" и "Africa Eco Race", которые в этом году проходили одновременно на разных контитентах.
В Дакаре первое и второе место заняли экипажи № 505 (Эдуард Николаев, Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков) и № 513 (Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов). Экипажи № 501 под управлением Айрата Мардеева и №515 Андрея Шибалова показали более низкие результаты – пятое и 19-е соответственно.
По итогам Africa Eco Race-2017 в категории грузовиков экипаж Андрея Каргинова занял первое место, экипаж Сергея Куприянова стал четвертым.
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