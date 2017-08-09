Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах

Как сообщает благотворительный фонд Тимура Исламова, в декабре 2017 года завершает свою деятельность Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в России.

В связи с отсутствием государственных программ помощи и профилактики для наркопотребителей, в фонде ожидают значительный рост инфицирования ВИЧ в Республике Татарстан, а также увеличение показателей смертности среди их клиентов.

- Без программ профилактики мы не сможем продолжать оказывать им помощь на должном уровне, поэтому нашим фондом был разработан проект обращения к ритуальным агентствам с просьбой предоставления скидки на ритуальные услуги всем тем, кто скончается от последствий ВИЧ-инфекции и наркомании, - говорится на сайте организации.