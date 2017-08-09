Вход | Регистрация
Курсы валют (10.08.2017):
$59.9886-0.0719 70.8405-0.0009
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Облачно
+13° +17° +21°
Ночь
10 августа		 Утро
10 августа		 День
10 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
09 августа в 16:50
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»

Мероприятие организовано Историко-краеведческим музеем и приурочено ко Дню города.

09 августа в 16:37
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба

Клуб «Андерграунд», расположенный на улице Раскольникова, закроют до устранения нарушений пожарной безопасности.

09 августа в 16:26
Футбольный клуб «КАМАЗ» выпустил проморолик в стиле Гая Ричи (ВИДЕО)

18 августа 2017, в 18.30 состоится «Дерби соседей» или «Татарстанское дерби» в рамках 5 тура ПФЛ.

09 августа в 16:17
В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе
В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе

В городе обсудили вопросы учета и мониторинга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

09 августа в 15:15
На «КАМАЗе» подвели итоги июля
На «КАМАЗе» подвели итоги июля

По итогам семи месяцев по-прежнему идет опережение бизнес-плана.

09 августа в 11:42
В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение
В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение

12 августа в период с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение на двух проспектах города.

09 августа в 11:16
Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах
Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах

В декабре 2017 года завершает свою деятельность Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в России.

09 августа в 10:17
Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации
Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации

Связано это с участившимися жалобами туристов. До настоящего времени ответ на запрос не был предоставлен.

09 августа в 09:04
Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных
Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных

Специалисты Гринпис составили список экологичных производителей туалетной бумаги, и тех, кто использует первичную целлюлозу.

09 августа в 08:02
На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы
На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы

Автобусы стартуют с остановки «ДК Энергетик»  периодичностью в пятнадцать минут.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 85%
Проголосовало: 54

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
10 августа 2017г. 01:01

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Футбольный клуб «КАМАЗ» выпустил проморолик в стиле Гая Ричи (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:16
Рубрика: Вечерка On-Line

Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах

Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах

Как сообщает благотворительный фонд Тимура Исламова, в декабре 2017 года завершает свою деятельность Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в России.

В связи с отсутствием государственных программ помощи и профилактики для наркопотребителей, в фонде ожидают значительный рост инфицирования ВИЧ в Республике Татарстан, а также увеличение показателей смертности среди их клиентов.

- Без программ профилактики мы не сможем продолжать оказывать им помощь на должном уровне, поэтому нашим фондом был разработан проект обращения к ритуальным агентствам с просьбой предоставления скидки на ритуальные услуги всем тем, кто скончается от последствий ВИЧ-инфекции и наркомании, - говорится на сайте организации.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru