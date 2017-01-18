Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах

Следственный отдел города начал доследственную проверка по факту падения с высоты 15-летнего подростка. Тело мальчика нашли 17 января возле одного из домов в новой части города, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.