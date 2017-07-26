Следком начал проверку скандальной фотосессии в храме для челнинского журнала

В Республике Татарстан журнал «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района. Об этом следователям стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации.
«В связи с тем, что в действиях авторов фотосессии могут быть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, начата доследственная проверка» - сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Кстати, на страничке группы в социальной сети редакция журнала уже разместила официальный ответ: «Проводя фотосессию не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих. При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но не в коем случае как «действующий» храм. Всем, кого эта ситуация задела, и оскорбила мы приносим свои извинения».
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