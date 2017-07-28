Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в оквернении храма в Челнах. Им оказался 20-летний Антон Ушачев, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 июля 2017 года Ушачев, во время прогулки с 17-летней знакомой нанес краской на здание Свято-Вознесенского собора на проспекте Чулман и находящегося вблизи здание над родником, надписи возбуждающие ненависть и вражду, а также выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих.

Молодого человека задержали 27 июля. Вину он признал частично.

Напомним, что по данному факту следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний".