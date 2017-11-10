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09 ноября в 16:15
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме

Сильно пострадал угол здания. Есть вероятность, что это был взрыв газа.

09 ноября в 16:05
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка стоимостью 10 млн рублей.
09 ноября в 15:33
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке

Здесь возведут 17 жилых десяти- и семнадцатиэтажных домов на 3 500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. м.

09 ноября в 14:37
Соль в России подорожает до конца года
Соль в России подорожает до конца года

Причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. Ситуация настолько серьезная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и ее дефицита в магазинах.
09 ноября в 13:55
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска

Президент Татарстана встретился с девочкой-блогером из Нижнекамска, которая решила устроить встречу со своими подписчиками.

09 ноября в 11:19
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»

Ветеринарные пункты на колесах появятся в Набережных Челнах и других городах и районах республики. Стоимость каждого автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.
09 ноября в 09:05
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов
Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года. Документы необходимо сдать до 1 декабря.

09 ноября в 08:47
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится
Языковой вопрос в Татарстане скоро разрешится

В школьном расписании (1-9-й классы) появится еще один обязательный предмет - «татарский язык как государственный», который будет преподаваться в объеме двух часов в неделю.
09 ноября в 08:37
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому
В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому

В системе «Народный контроль» доступна новая опция «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Категория закрытая - просмотр обращения и ответа доступны только автору.

09 ноября в 08:25
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения
Стало известно, когда пройдет очередная перепись населения

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года.

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
10 ноября 2017г. 06:54

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Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска





ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

В Советский райсуд Казани доставлен юрист ГК «Еврогрупп» Айрат Марданшин, задержанный накануне сотрудниками УЭБиПК, пишет «БИЗНЕС Online».

Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка площадью 1 га и стоимостью 10 млн рублей.

2 ноября он был объявлен в федеральный розыск.

Марданшин был задержан повторно позавчера. До этого он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с продажей федерального леса площадью 3,4 Га в Тукаевском районе. 

Вместе с ним в октябре были задержаны экс-руководитель Тукаевского района Расим Асылгараев и другой юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин. СК настаивал на их аресте, однако 26 октября суд отпустил их на свободу на время следствия.

Стоит отметить, что Марданшин является двоюродным братом бывшего мэра Набережных Челнов, вице-премьера РТ Василя Шайхразиева. Свою вину Марданшин не признает.

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Комментарии:

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09.11.2017 20:59

И Васю надо туда же с ним на пару.

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