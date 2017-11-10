Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

В Советский райсуд Казани доставлен юрист ГК «Еврогрупп» Айрат Марданшин, задержанный накануне сотрудниками УЭБиПК, пишет «БИЗНЕС Online».
Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка площадью 1 га и стоимостью 10 млн рублей.
2 ноября он был объявлен в федеральный розыск.
Марданшин был задержан повторно позавчера. До этого он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с продажей федерального леса площадью 3,4 Га в Тукаевском районе.
Вместе с ним в октябре были задержаны экс-руководитель Тукаевского района Расим Асылгараев и другой юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин. СК настаивал на их аресте, однако 26 октября суд отпустил их на свободу на время следствия.
Стоит отметить, что Марданшин является двоюродным братом бывшего мэра Набережных Челнов, вице-премьера РТ Василя Шайхразиева. Свою вину Марданшин не признает.
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