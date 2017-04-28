Следком РТ: подброшенного к мусоркам ребенка в Челнах хотели убить

Следственные комитет РТ возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего", по факту обнаружения грудного ребенка за мусорными контейнерами у Перинатального центра Челнов.

По данным следователей, девочку 25 апреля вечером обнаружили прохожие, которые услышали ее крик. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление личности злоумышленника. В ближайшее время следствие изучит записи камер видеонаблюдения, которые возможно запечатлели преступника.