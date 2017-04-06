Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает СУ СКР по РТ, в ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 847 млн. руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн. руб.

В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 207 млн. руб.

По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.