Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Как сообщает СУ СКР по РТ, в ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 847 млн. руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн. руб.
В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 207 млн. руб.
По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии посетителей
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Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
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Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
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Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
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