Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета города. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По версии следствия, 12 февраля 2014 года неустановленные должностные лица из числа руководителей исполкома в целях обеспечения незаконного перехода права пользования 6 земельными участками по проспекту Чулман, без предварительного согласования мест размещения, в нарушение требований законодательства, минуя процедуру торгов, заключили договор аренды с руководителем ООО «ЕвроГрупп 1».
Сотрудниками следственного отдела по городу Набережные Челны СУ СК России по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на становление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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