Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Челнах

Днем 10 марта на территории автомобильной базы ООО «Камская Строительная Компания» в городе Набережные Челны в ходе ремонтных работ полуприцепа цистерны 59-летним электрогазосварщиком произошел взрыв, в результате которого мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Следственном отделе Челнов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, кроме того в ближайшее время будет назначены нефтехимическая и физико-техническая экспертизы.