Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Челнах

14 февраля в Челнах на стройке объекта ПАО «КАМАЗ» погиб 24-летний рабочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, мужчина был привлечен подрядной организацией в качестве кровельщика на строительство цеха сборки кабин на территории завода Двигателей. Днем он получил указание на очистку частично покрытой кровли цеха от снега. По какой-то причине мужчина сорвался с 15-метровой высоты. В результате полученных телесных повреждений рабочий скончался на месте. Предположительно в момент трагедии на нем были каска, страховочный пояс и трос.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
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Кстати правильно говорит.
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
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что такое шифт? жёмга? в лом?
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