Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Челнах

14 февраля в Челнах на стройке объекта ПАО «КАМАЗ» погиб 24-летний рабочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, мужчина был привлечен подрядной организацией в качестве кровельщика на строительство цеха сборки кабин на территории завода Двигателей. Днем он получил указание на очистку частично покрытой кровли цеха от снега. По какой-то причине мужчина сорвался с 15-метровой высоты. В результате полученных телесных повреждений рабочий скончался на месте. Предположительно в момент трагедии на нем были каска, страховочный пояс и трос.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.