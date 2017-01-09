Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах

8 января 2017 года в городе Набережные Челны скончалась 16-летняя школьница. По данному факту в следственном отделе по городу Набережные Челны СУ СК России по Республике Татарстан начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По предварительным данным, вечером девочка почувствовала себя плохо, после чего родители вызвали ей «скорую помощь», однако ребенок скончался до приезда медиков.

Установлено, что ранее девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.