Следственный комитет установил исполнителя теракта в петербургском метро

Следственный комитет России заявил, что исполнителем теракта в вагоне петербургского метро стал Акбаржон Джалилов. По данным ведомства, такая версия подтверждается заключениями генетической экспертизы и записями камер видеонаблюдения, сообщает tjournal.ru.

По данным СК, Джалилов совершил теракт в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», а также оставил на «Площади Восстания» сумку со взрывным устройством, которую удалось обезвредить.

Джалилову исполнилось 22 года 1 апреля — незадолго до теракта в Петербурге, уточнили в ведомстве.