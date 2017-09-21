Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах

Набережночелнинское следственное подразделение будет ходатайствовать в суде о продлении срока содержания под стражей 20-летнего вандала, разрисовавшего стены Свято-Вознесенского храма в Челнах оскорбительными надписями. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РТ Андрея Шептицкого.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 июля в Набережных Челнах молодой человек во время прогулки с 17-летней знакомой написал краской на здании Свято-Вознесенского собора и находящегося вблизи сооружения над родником фразы, возбуждающие ненависть и вражду, а также выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих. 28 июля Набережночелнинский суд заключил 20-летнего челнинца под стражу до 26 сентября. Верховный суд РТ оставил это решение в силе.

Как удалось узнать корреспонденту ИА «Татар-информ», президиум Верховного суда РТ, рассмотрев жалобу адвоката Евгения Котова по поводу заключения его подопечного под стражу, оставил ее без удовлетворения. Защитник намерен обратиться с апелляционной жалобой в Верховный суд РФ.