Слова главы татарстанского «Яблока» проверят на разжигания розни

Прокуратура проверит слова главы татарстанского «Яблока» Руслана Зиннатулина о жертвах авиакатастрофы Ту-154. «Казанскому репортеру» это подтвердил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Напомним, ранее на страницах в соцсетях он заявил, что ему «не жаль журналистов», погибших а в авиакатастрофе, а также что сожалеет, что на борту не было певца Иосифа Кобзона.

Проверка проводится по поручению прокурора РТ, сообщил Галиев. Слова главы партии «Яблоко» проверят на разжигания розни и публичного унижения человеческого достоинства по мотиву принадлежности к определенной социальной группе. «Обычно такие проверки проводятся в срок до 30 суток», – подчеркнул Галиев.

Галиев уточнил, что проверка касается в большей степени высказывания про журналистов, а не про Кобзона.