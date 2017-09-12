Смертельное ДТП под Челнами: иномарка съехала в кювет и протаранила деревья

Авария на 1035 километре автотрассы М-7 произошла сегодня утром в 6:18, недалеко от стелы «Набережные Челны», 45-летний водитель на автомобиле «Киа Соренто» улетел в кювет и снес несколько деревьев. В результате ДТП мужчина скончался до приезда медиков. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

«Предполагается, что водитель уснул, - сообщил корреспонденту издания начальник ГИБДД по Елабужскому району Ильназ Валиев. – Его машина сначала ушла влево и зацепила обочину, затем иномарку повело юзом на мокрой дороге вправо. Открытых переломов или тяжелых травм головы на теле погибшего не обнаружено. Вполне возможно, что смерть наступила в результате перелома шейного позвонка. Житель Нижнекамска был пристегнут. Причину смерти установят специалисты. Не исключено, что человеку стало плохо за рулем».