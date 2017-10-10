Смертельное ДТП в Челнах: водитель иномарки уходил от погони

Страшная авария произошла на пересечении Хасана Туфана и 40 лет Победы накануне, поздно вечером.

По словам очевидцев водитель Mitsubishi, которому около 40 лет, уходил от погони ДПС, когда вылетел на перекресток и столкнулся с газелью. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Некоторые утверждают, что всему этому предшествовало еще одно ДТП:

"Водила пьяный, на остановке 45 комплекс ударил ваз 2110 и уехал. Сам свидетель этому, уехал в сторону ГЭСа. Получается я был последним кто видел его живым" - написал в социальной сети челнинец.