Смертельное ДТП в Татарстане: столкнулись легковушка и грузовик

Сегодня в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — там столкнулись автомобиль «Рено Логан» и грузовик «Хендэ». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла в седьмом часу утра на 39-м км трассы Чистополь — Нижнекамск.

- В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Также в аварии пострадал 28-летний водитель грузовика, - сказали в МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили тело погибшего из искореженной машины и отключили аккумуляторы у машины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.