Российское Министерство здравоохранения совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) готовит поправки в законодательство, согласно которым бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) должны лишиться безработные и самозанятые россияне. Об этом со ссылкой на доклад Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения России в 2016 году и задачах на 2017 год» сообщает газета «Известия».
Как уточняет издание, в случае одобрения подобной инициативы этим категориям граждан бесплатно будет полагаться только скорая помощь.
В Минздраве, по данным газеты, информацию о том, что ведомство разрабатывает соответствующие поправки, подтвердили, однако уточнили, что эта инициатива принадлежала ФОМСу.
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04 апреля, 2017
Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".
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