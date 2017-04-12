СМИ: Безработные и самозанятые россияне могут лишиться бесплатных полисов ОМС



Российское Министерство здравоохранения совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) готовит поправки в законодательство, согласно которым бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) должны лишиться безработные и самозанятые россияне. Об этом со ссылкой на доклад Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения России в 2016 году и задачах на 2017 год» сообщает газета «Известия».



Как уточняет издание, в случае одобрения подобной инициативы этим категориям граждан бесплатно будет полагаться только скорая помощь.​



В Минздраве, по данным газеты, информацию о том, что ведомство разрабатывает соответствующие поправки, подтвердили, однако уточнили, что эта инициатива принадлежала ФОМСу.