СМИ дали информацию о смерти живого певца: Хворостовский лечится в Лондоне

Оперный певец Дмитрий Хворостовский жив и отдыхает дома. Соответствующий комментарий появился в Facebook артиста в связи с сообщениями о его смерти.

— Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные и празднования своего дня рождения с ними, — написано в соцсети.

Кроме того, жена певца Флоранс написала в своем Facebook, что ее муж спит рядом с ней. Также информацию о смерти опровергли директор артиста и оперная певица Хибла Герзмаева.

Ранее сообщалось о том, что Хворостовскому пришлось отменить свой концерт в Москве, запланированный на 26 сентября, по состоянию здоровья. В июне 2015 у певца диагностировали злокачественную опухоль мозга. Певец уже прошел несколько курсов химиотерапии и продолжает бороться с болезнью.