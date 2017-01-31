СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Челнинский автоконцерн КАМАЗ связали с проблемами с обменом боливаров, передает Реальное Время со ссылкой на Republic. По данным СМИ, КАМАЗ, поставлявший в Венесуэлу свои грузовики, оказался среди тех компаний, которые жаловались на невозможность обменять боливары на иную валюту.
Сегодня, руководство ПАО «КАМАЗ» официально ответило на такое заявление.
«Ряд отечественных СМИ разместил информацию о работе в Венесуэле российских компаний, в том числе «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех), и проблемах, появившихся у них в связи с использованием во взаиморасчетах местной валюты боливар», - говорится в сообщении. - «ПАО «КАМАЗ» считает необходимым официально заявить, что представленная информация в отношении «КАМАЗа» абсолютно неверна. Все контракты «КАМАЗа» с Венесуэлой заключались с расчетами в долларах и оплачивались исключительно в этой валюте. Ни одного боливара ни в наличном, ни в безналичном виде «КАМАЗ» не получал. Все контракты на поставку техники в Венесуэлу выполнены, оплата за них произведена в долларах».
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее: https://news.rambler.ru/economics/35964658/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink ...
в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...