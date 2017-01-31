СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Челнинский автоконцерн КАМАЗ связали с проблемами с обменом боливаров, передает Реальное Время со ссылкой на Republic. По данным СМИ, КАМАЗ, поставлявший в Венесуэлу свои грузовики, оказался среди тех компаний, которые жаловались на невозможность обменять боливары на иную валюту.

Сегодня, руководство ПАО «КАМАЗ» официально ответило на такое заявление.

«Ряд отечественных СМИ разместил информацию о работе в Венесуэле российских компаний, в том числе «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех), и проблемах, появившихся у них в связи с использованием во взаиморасчетах местной валюты боливар», - говорится в сообщении. - «ПАО «КАМАЗ» считает необходимым официально заявить, что представленная информация в отношении «КАМАЗа» абсолютно неверна. Все контракты «КАМАЗа» с Венесуэлой заключались с расчетами в долларах и оплачивались исключительно в этой валюте. Ни одного боливара ни в наличном, ни в безналичном виде «КАМАЗ» не получал. Все контракты на поставку техники в Венесуэлу выполнены, оплата за них произведена в долларах».