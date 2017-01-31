Вход | Регистрация
Курсы валют (31.01.2017):
$60.1618-0.1578 64.4333+0.0904
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-20° -18° -14°
Ночь
01 февраля		 Утро
01 февраля		 День
01 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
ОДН в челнинских квитанциях спрячут
ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


Все новости On-Line
Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

Ложь
Правда

Индекс правды: 90%
Проголосовало: 10

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
31 января 2017г. 23:34

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:50
Рубрика: Вечерка On-Line

СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Челнинский автоконцерн КАМАЗ связали с проблемами с обменом боливаров, передает Реальное Время со ссылкой на Republic. По данным СМИ, КАМАЗ, поставлявший в Венесуэлу свои грузовики, оказался среди тех компаний, которые жаловались на невозможность обменять боливары на иную валюту.

Сегодня, руководство ПАО «КАМАЗ» официально ответило на такое заявление. 

«Ряд отечественных СМИ разместил информацию о работе в Венесуэле российских компаний, в том числе «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех), и проблемах, появившихся у них в связи с использованием во взаиморасчетах местной валюты боливар», - говорится в сообщении. - «ПАО «КАМАЗ» считает необходимым официально заявить, что представленная информация в отношении «КАМАЗа» абсолютно неверна. Все контракты «КАМАЗа» с Венесуэлой заключались с расчетами в долларах и оплачивались исключительно в этой валюте. Ни одного боливара ни в наличном, ни в безналичном виде «КАМАЗ» не получал. Все контракты на поставку техники в Венесуэлу выполнены, оплата за них произведена в долларах».

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru