СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев «более чем когда-либо» обеспокоен своим политическим будущим из-за падения рейтинга и массовых акций протеста, участники которых призывали к его отставке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении премьера.

Два собеседника Bloomberg, близкие к Кремлю, считают, что с приближением даты новых президентских выборов в 2018 году позиция Медведева будет становиться все более неустойчивой, а значит, отмечает агентство, он вряд ли сможет принять в них участие.

Исследование Левада-центра, проведенное в начале апреля, показало, что почти половина россиян (45%) в той или иной степени поддерживает отставку премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева.

Социологи отмечали, что доля россиян, полностью доверяющих главе правительства, сократилась до минимума за последние несколько лет.