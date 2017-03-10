СМИ: Минэкономразвития хочет связать налог на доходы и взносы на пенсию

Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы стимулировать россиян самим копить на пенсию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пятерых федеральных чиновников.

Поясняется, что те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а кто направит на пенсионные накопления 10% зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%. При этом нынешняя ставка в 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Один из чиновников пояснил газете, что расчеты не окончательные, а сама идея обсуждается лишь внутри Минэкономразвития.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 15 марта доработать предложения о плане действий правительства до 2025 года. Войдет ли в него налогово-пенсионная идея, не ясно, однако она нравится первому зампреду кабмина Игорю Шувалову, отмечает газета со ссылкой на источник. В Минэкономразвития такой информации нет, сообщил изданию представитель министерства. В Минфине комментариев СМИ не дали. Центробанк не знаком с инициативой, но регулятор будет готов ее рассмотреть, если она поступит, сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ.

Предложения Минэкономразвития официально в аппарат Шувалова не поступали, ссылается газета на его представителя, а вопрос "нравится – не нравится" преждевременен, поскольку в правительстве идет обсуждение налоговой конструкции вместе со страховыми взносами и результат может быть разным в зависимости от того, как оно завершится.

Система ИПК должна заменить государственную накопительную. Обязательные взносы работодателя заменят на добровольные взносы работника. Однако побудить копить на пенсию можно с помощью налоговых льгот, заявил газете чиновник. При этом ЦБ согласен, что поощрять участие в ИПК нужно через налоги, ссылается газета на представителя Банка России.

Чиновник пояснил газете, что НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с других доходов, например с продажи имущества, для этих людей нагрузка вырастет просто так, передают РИА Новости.