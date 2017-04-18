СМИ: На пост премьер-министра РТ планируют Алексея Песошина

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на очередной сессии Госсовета РТ предложит кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра РТ, сообщили «БИЗНЕС Online» источники в парламенте республики. Сессия начнет работу сегодня в 10:00, до этого кандидатуру рассмотрят на ключевых комиссиях Госсовета РТ.

Напомним, Минниханов подписал указ об освобождении Ильдара Халикова с должности премьер-министра Татарстана по собственному желанию 3 апреля. Исполнение обязанностей премьер-министра РТ было возложено на Песошина.