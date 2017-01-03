СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

Турецкие СМИ назвали имя предполагаемого террориста, расстрелявшего 39 человек в ночном клубе Стамбула, передает агентство EFE.
По данным телеканала TRT, в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов (Lakhe Mashrapov).
СМИ со ссылкой на полицию также сообщают, что подозреваемый в ноябре прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где проходил подготовку к террористической деятельности.
В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщили РИА Новости, что спецслужбы страны проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.
По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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